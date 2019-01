't Rakkertje stelt vernieuwde bouwplannen voor Michiel Elinckx

11 januari 2019

13u08 0 Lennik Op dinsdag 15 januari stelt de gemeente Lennik de bouwplannen van gemeenteschool ‘t Rakkertje voor.

Van 16 uur tot 20 uur is er een infomarkt in de eetzaal van de school. De gemeente is al enkele jaren bezig met de nieubouw, maar die werd abrupt stopgezet na een klacht van een buurtbewoner. “Tijdens deze infomarkt verduidelijken we hoe een aantal van de bezwaren en opmerkingen op de initiële bouwplannen hebben geleid tot nieuwe aanpassingen”, laat de gemeente weten. “Via de zogenaamde administratieve lus liggen deze aangepaste plannen terug in openbaar onderzoek.” Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 22 december tot 20 januari. Tijdens de infomarkt kunnen bezoekers vragen stellen. Daarnaast doet de gemeente een oproep aan alle geïnteresseerden om actief mee te werken aan de verdere inrichting van de school.