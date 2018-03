't Rakkertje 2.0 mag er niet komen BOUWWERKEN ZIJN VORIGE MAAND BEGONNEN, MAAR... MICHIEL ELINCKX

28 maart 2018

02u28 1 Lennik De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een streep getrokken door het nieuwe schoolgebouw van 't Rakkertje. Uitermate slecht nieuws voor het gemeentebestuur, want de werken zijn al begonnen.

Het gemeentebestuur keurde in mei 2016 de plannen goed voor een volledige herinrichting van 't Rakkertje. Momenteel telt de basisschool nog twee afdelingen: eentje langs de Assesteenweg en eentje in de Hendrik Ghijselenstraat. Bedoeling is dat die laatste afdeling ook ondergebracht wordt langs de Assesteenweg - eens de nieuwbouw er staat, natuurlijk. Het gaat om een project ter waarde van 1,5 miljoen euro dat klaslokalen, een sportzaal en kantoren omvat. Maar twee buurtbewoners konden zich niet in die plannen vinden, en stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het gemeentebestuur koos er evenwel voor om het risico te nemen, en gaf vorige maand het startschot voor de bouwwerken.





Landbouwgebied

De raad heeft nu een uitspraak gedaan in het dossier: de twee buurtbewoners krijgen gelijk. Volgens de motivering zou de gemeente te weinig rekening gehouden hebben met het mobiliteitsprobleem. Ook zou het nieuwbouwproject deels uitgewerkt worden in landbouwgebied. De vergunning wordt dan ook vernietigd, wat wil zeggen dat de gemeente niet verder kan bouwen. "Een mokerslag", reageert een aangeslagen burgemeester Irina De Knop (Open Vld). "Wij gingen ervan uit dat de raad het algemene belang zou laten primeren. Bovendien hebben de hogere overheden - en niet de gemeente zelf - de vergunning toegekend. Dat was voor ons het signaal om de bouwwerken te starten. De Raad voor Vergunningsbetwistingen doet soms ook pas na vele jaren een uitspraak in bepaalde dossiers. Daar konden we echt niet op wachten."





"Het is alleszins erg gesteld met Vlaanderen", vervolgt De Knop. "Iedereen kan procedures tot in het oneindige opstarten, waardoor projecten geen enkele vooruitgang meer boeken. En voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen is het gemakkelijk om vanuit een ivoren toren een uitspraak te doen."





Tijd, moeite en geld

Op de jongste gemeenteraad vroeg de oppositie om de bouwwerken stil te leggen tot er meer duidelijkheid is. Burgemeester De Knop wil evenwel eerst de volledige uitspraak onder de loep nemen. "Ook onze advocaat moet het geheel nog nalezen", klinkt het. "We zullen nu alles in het werk stellen om dit op een wettelijke manier recht te trekken. Maar het staat vast dat deze zaak de gemeente tijd, moeite en geld zal kosten. Tot slot moeten we bekijken of we de onafgewerkte werf onaangeroerd kunnen laten staan. Want op termijn kan de ruwbouw zo beschadigd worden."





Of het schoolgebouw tijdig klaar kan geraken, is momenteel nog niet duidelijk. Normaal moeten de leerlingen er volgend schooljaar al terechtkunnen.