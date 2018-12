't Eizeren Hof wordt ‘t Warmste Hof Michiel Elinckx

04 december 2018

14u30 0 Lennik ‘t Eizeren Hof, een afdeling van vzw Zonnelied, organiseert op zaterdag 22 december ‘t Warmste Hof ten voordele van De Warmste Week van Studio Brussel.

Met het evenement willen de organisatoren geld inzamelen voor de aankoop van materiaal voor de verwen- en snoezelruimte. ‘t Eizeren Hof biedt dagondersteuning voor meer dan zeventig mensen met een handicap. Het evenement start om 16.30 uur. Vanaf 17.30 uur starten de optredens, met onder meer E-Line & the Old Farts. Daarna is er een afterparty met een foodbar, waar bezoekers kunnen genieten van soep, pensen, hotdogs en Zonnelied-bier Het Partituurke. Er wordt een tombola georganiseerd, met als hoofdprijs een week gratis verblijf in Tenerife voor twee personen. ‘t Warmste Hof heeft plaats in Trefpunt Sint-Jozef in de Carnaalstraat. Een toegangsticket kost 2,5 euro. Sympathisanten kunnen ook steunkaarten kopen.