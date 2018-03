"Snelheid en criminaliteit moeten dalen" GEMEENTE BREIDT ANPR-CAMERANETWERK UIT TOM VIERENDEELS

03 maart 2018

02u31 0 Lennik Automobilisten zullen over enkele weken op vier verschillende plaatsen in Lennik permanent gecontroleerd worden op hun snelheid. Drie wegen krijgen ANPR-camera's geïnstalleerd. Gemeente en politie willen zo de criminaliteit doen dalen. Tot slot zal er ook een vrachtwagensluis gecreëerd worden door de slimme camera's.

Lennik zette in 2016 een eerste stap naar een cameraschild rond de gemeente. "In de Joseph Van den Bosschestraat werden slimme camera's geïnstalleerd, in combinatie met trajectcontrole", zegt burgemeester Irina De Knop (Open vld). "We stellen er een mentaliteitswijziging bij de automobilisten vast. Enerzijds is het wel jammer dat je dit op zo'n manier moet afdwingen, maar het aantal ongevallen is er wel fors gedaald. Daarnaast is ook de criminaliteit in Lennik vorig jaar naar beneden gegaan. Daar droegen de camera's hun steentje zeker toe bij."





En die positieve evaluatie zette de gemeente ertoe aan om het cameranetwerk uit te breiden richting Sint-Martens-Lennik. De snelheid op verschillende wegen, net als de criminaliteit, wil de gemeente nog verder zien dalen. "Onder de impuls van ons gemeentebestuur en de lokale politiezone heeft het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) slimme camera's geplaatst op de Ninoofesteenweg (N9) en op de Brusselsestraat (N282)", gaat De Knop verder.





Alles evalueren

"Voornamelijk daar omdat het AWV de flitspalen die er staan wil wegnemen. De controle loopt vanaf het begin van de dorpskern van Sint-Martens-Lennik tot het einde ervan."





De gemeente zag vervolgens nog een 'missing link': de Schapenstraat. "En dat is een gemeenteweg waardoor we hier zelf in moesten voorzien", aldus De Knop. "Het is een belangrijke verbindingsweg tussen de N8 en de N282. Er staan heel wat woningen en is er ook een belangrijke school gelegen. De kostprijs voor ons bedraagt hier 133.000 euro. Voor de andere twee locaties investeert het AWV 220.000 euro. Alles samen is onze gemeente voor drie vierde gedekt door de ANPR-camera's. We gaan alles na de uitrol evalueren en nadien kijken we vooral richting de Frans Luyckstraat, de verbindingsweg tussen Lennik en Halle. Als daar nog camera's komen zijn al onze belangrijkste toegangswegen gedekt."





De camera's krijgen nog een derde functie: het weren van zwaar doorgaand verkeer. "We merken door de invoer van de kilometerheffing op de Ninoofsesteenweg dat truckers nogal snel door de dorpskernen van Sint-Martens en Sint-Kwintens rijden", vertelt De Knop. "Door middel van hoogtemeting en het berekenen van de tijd dat een truck erover gedaan heeft om Lennik te doorkruisen, kunnen we gaan beboeten."