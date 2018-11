“Ons moeder” verkozen tot ‘meest zorgzame collega in de oncologie’ Anne O (50) is onthaalmedewerkster in het UZ Brussel Wannes Vansina

26 november 2018

18u29 1 Lennik “Aan iedereen aanwezig een goede raad: laat het uit jullie hart komen.” Zo luidde het advies van Anne O (50) van het UZ in Brussel aan zo’n 300 zorgverleners uit de kankerbestrijding maandag. De Lennikse had net “het mooiste verjaardagscadeau ooit” gekregen: de titel van meest zorgzame collega in de oncologie.

Het Cédric Hèle instituut (CHi) organiseerde maandag een feestelijk congres in Lamot in Mechelen ter ere van het 15-jarige bestaan van het expertisecentrum voor psychosociale oncologie. De prijs voor de ‘meest zorgzame collega in oncologie’ werd helemaal op het einde uitgereikt door directeur van Kom Op tegen Kanker (KotK) Marc Michils. “Zoveel inzet, zoveel empathie, zoveel energie, zowel altruïsme in één vrouw. Zij verdient de prijs met voorsprong”, loofde Michils.

“Ons Moeder”

Anne O, sinds tien jaar de onthaalmedewerkster van de afdeling kinderoncologie van het UZ in Brussel, had zich voorgenomen het droog te houden, maar dat lukte niet. “Ik had dit niet verwacht. Ik ben net 50 geworden. Dit is het mooiste cadeau dat ik had kunnen krijgen. Ik draag de prijs op aan het hele team”, snikte de Lennikse voor een volle zaal.

Anne verzorgt het onthaal en de onderzoeksplanning, maar ze doet veel meer dan dat. “Ons moeder”, zo wordt ze op de afdeling ook wel genoemd, is niet alleen een luisterend oor. Volgens haar collega’s zitten kinderen regelmatig bij haar op schoot ‘om mee te werken’. Anne verkleedde zich ook eens als prinses om een patiëntje te verrassen die erg van prinsessen houdt. Een andere keer daagde ze een patiëntje uit om een puzzel van meer dan 1.000 stukjes te maken. Als tegenprestatie verkleedde ze zich als kerstman. Anne lanceerde ook meerdere acties in het kader van de Warmte Week en trekt als kookhulp mee op oncokamp van KotK. Niks lijkt haar te veel. “Omdat je zoveel terugkrijgt. Het eerste contact van die kindjes in het ziekenhuis is altijd met mij. Hoe slecht hun nacht of dag ook is geweest, je moet altijd een antwoord klaar hebben.”

“Ik sta elke ochtend op met gedachte: ik mag gaan werken. Niet: ik moet gaan werken. Wat niet wegneemt dat het soms wel heel zwaar is”, geeft ze toe. “Maar de vriendschap die je krijgt van kinderen, ouders en collega’s doet heel veel deugd.”

Lach vanuit het hart

Een bijzondere actie die Anne op touw zette, was voor een asielzoeker en diens zieke zoon. Tijdens de behandeling verbleven ze in het ziekenhuis, dankzij haar konden ze bij het ontslag meteen ergens naartoe. Anne hielp mee een appartement zoeken, en sprokkelde een inboedel bijeen. “En wie stond er op mijn 50ste verjaardag aan het ziekenhuis met bloemen. Hij!”, glundert ze. Anne werkt met haar hart en dat zou iedereen volgens haar wat meer moeten doen. “Niet zolang geleden belde een mama mij op. Haar zoontje was naar huis voor palliatieve zorg. Ze bedankte mij. ‘Dat moet niet, we doen gewoon onze job’, antwoordde ik. ‘Jawel’, zei ze. ‘Omwille van je lach op het moment dat ik met mijn zoon naar huis ben gegaan. Uw lach zit in mijn hart.’ Het heeft mij aan het denken gezet. Vandaar mijn oproep.”