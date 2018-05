"Nooit aangesproken over ongewenst gedrag" CD&V-VOORZITTER DOMINIQUE COUCKE ZET STAP OPZIJ NA ONDERZOEK MICHIEL ELINCKX SVEN PONSAERTS

11 mei 2018

02u44 0 Lennik Dominique Coucke stapt op als voorzitter van CD&V Lennik. Het parket onderzoekt enkele klachten tegen Coucke over ongewenst seksueel gedrag in zijn functie van gemeentesecretaris van Kampenhout. Coucke ontkent de aantijgingen.

Eind maart werd Coucke op non-actief gezet als gemeentesecretaris van Kampenhout. In februari kwamen een vijftal klachten binnen tegen hem over grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een ongepast Facebookbericht naar een personeelslid gestuurd hebben. Coucke ontkent alle aantijgingen. "Ik werk al 22 jaar als gemeentesecretaris in Kampenhout", aldus Coucke. "Nooit heb ik opmerkingen gekregen over grensoverschrijdend gedrag. Het parket opende naar verluidt een onderzoek, maar ik heb tot nu nog niets vernomen. Ik heb ook geen idee waarover het zou kunnen gaan. De betrokken mensen hebben mij nooit aangesproken. Ik ben verbaasd dat dit nu allemaal naar boven komt. Ik denk dat alles een beetje uit zijn context is gerukt. Maar ik heb vertrouwen dat het parket hun werk zal doen. Daarna zal alles opgehelderd worden. Meer kan ik over de situatie niet zeggen."





Zwijgplicht

Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (CD&V) kan en mag niks meer kwijt dan dat het tuchtonderzoek tegen de gemeentesecretaris loopt. "Dit is natuurlijk een gevoelige zaak, die uitsluitend in besloten zitting door de gemeenteraad kan worden behandeld. Voor alle betrokkenen geldt dan ook een absolute zwijgplicht. De werking van de gemeente loopt echter zoals voorheen", verzekert de burgemeester. Coucke werd eind maart al in zogenaamde 'dienstvrijstelling' gezet. Gerry Croon neemt het sindsdien als waarnemend secretaris van hem over. "Eens het onderzoek afgerond is, zal diezelfde gemeenteraad moeten oordelen of de secretaris, die het hoogste ambt binnen de gemeente bekleedt, kan blijven functioneren", aldus nog Leaerts. Op 17 mei buigt de Kampenhoutse gemeenteraad zich in besloten zitting over het verloop van het tuchtonderzoek.





Nieuwe voorzitter

Coucke legt zijn functie van voorzitter van CD&V Lennik naast zich neer. Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche wordt de nieuwe voorzitter van de lokale afdeling. "Vorige maand heb ik het voorzitterschap van de afdeling overgenomen", aldus Vanthemsche. "Ik zal mij volop inzetten voor CD&V Lennik samen met het bestuur en onze leden. Wij zullen aan de Lennikenaar een positief toekomstproject voorleggen, onze gemeente verdient dat."