"Nieuw kapsalon uit eigen zak betaald" FRANNY KNIPT WEER LANGS NINOOFSESTEENWEG NA GEDWONGEN SLOOP MICHIEL ELINCKX

12 mei 2018

02u30 0 Lennik Na vijf ellendige jaren heeft Franny Van Everbroeck zijn kapperszaak langs de Ninoofsesteenweg opnieuw kunnen openen. In 2013 was een sluiting de enige optie omdat er scheuren in het pand zaten, veroorzaakt door werken op de site van de aangrenzende Peugeot-garage. "Maar ik heb nog geen cent gezien."

Op 13 juli 2013 stortte de wereld van Franny in. Na de graafwerken op de site van de Peugeot-garage naast de deur, doken er plots scheuren op in de keldermuren van het kapsalon. En de gevolgen waren zwaar: de brandweer plaatste stabilisatoren en micropalen om het gebouw te redden, maar de kapperszaak werd onbewoonbaar verklaard. Het pand was door de werken liefst tien centimeter verschoven. Twee jaar geleden kwam dan de volgende klap: Franny moest met lede ogen aanzien hoe zijn levenswerk gesloopt werd.





Maar kapper Franny bleef niet bij de pakken zitten. Om zijn klanten te kunnen bedienen, bouwde hij het huis van zijn ouders om. "Pure improvisatie", blikt de kapper terug. "Maar de klanten konden nog altijd bij mij terecht. Intussen deed het gerecht zijn werk: de eigenaars van de Peugeot-garage zijn verantwoordelijk voor de sloop van mijn kapsalon." Al blijven de procedures intussen aanslepen. Tot op vandaag heeft Franny nog geen cent teruggezien. "Het dossier is nog in behandeling", knikt hij. "Die ellenlange procedures zijn zeker normaal in België? Alles draait log... Maar ik kon niet op het geld wachten. Daarom zijn we na de sloop begonnen met de heropbouw van de kapperszaak. Dat heeft mij een aardige duit gekost, maar het resultaat mag gezien worden."





Trouwe klanten

Enkele weken geleden werden de bouwwerken afgerond en Franny trok meteen in. "Het spreekt voor zich dat dit voor mij een grote opluchting is", zegt hij. "De ellende is nog niet helemaal achter de rug - dat zal pas het geval zijn wanneer het proces afgerond is. Maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik mijn cliënteel ben. Ze zijn mij hondstrouw gevolgd naar het geïmproviseerde kapsalon bij mijn ouders. En nu ik in mijn nieuwe zaak terecht kan, vinden ze opnieuw de weg naar de Ninoofsesteenweg. Ik ben trots op het resultaat, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Vergeet niet dat ik alle bouwwerken uit eigen zak betaald heb. Het is een serieuze financiële inspanning geweest, maar ik hoop dat het rendeert. En ik heb vertrouwen dat er in de rechtbank gerechtigheid zal geschieden."