'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' opnieuw verkozen tot beste bierbestemming ter wereld Michiel Elinckx

24 januari 2019

10u30 0 Lennik De internationale bierwebsite RateBeer heeft het Eizerings café ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ verkozen tot beste bierbestemming ter wereld.

Het is al de vierde maal dat de gekende herberg op nummer 1 staat. Ook vorig jaar werd ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ verkozen tot beste bierbestemming ter wereld. Het café van Kurt Panneels staat gekend om zijn ruime kaart met meer dan 250 bieren, waarvan enkele speciale geuze- en lambiekbieren. Bierliefhebbers uit alle hoeken van de wereld strijken neer in het landelijke Eizeringen om het café te bezoeken. Dat kan echter alleen maar op zondag, tussen 10 uur en 20 uur. Tijdens de week kan de herberg ook afgehuurd worden door groepen. Het café is bijna 177 jaar oud. ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ haalde het voor Akkurat, een Zweeds restaurant in Stockholm. The Hoppy Pub, uit het Griekse Thessaloniki, nam de derde plaats in.

Meer over lifestyle en vrije tijd