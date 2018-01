'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' beste bierbestem-ming ter wereld 29 januari 2018

Café 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' uit Eizeringen (Lennik) is door de internationale bierwebsite RateBeer verkozen tot beste bierbestemming ter wereld.





'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' was eerder al verkozen tot beste café ter wereld, maar is naast beste café nu ook uitgeroepen tot beste bierbestemming wereldwijd. Het café van Kurt Panneels is enkel open op zondagen van 10 tot 20 uur, en na begrafenissen. Met een selectie van meer dan 250 bieren is het vooral gespecialiseerd in bieren van het Pajottenland, en dan vooral geuze, lambiek en oude kriek.





Het bestaat al sinds 1842 en werd al drie maal eerder door RateBeer verkozen tot beste café ter wereld.





(BELGA)