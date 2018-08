"Ik wil tonen wie Jo Baetens écht was" LENNIKS ARCHIEF ORGANISEERT TENTOONSTELLING OVER EIGEN VOLLEYBALLEGENDE MICHIEL ELINCKX

18 augustus 2018

02u26 0 Lennik Dit weekend kan u een tentoonstelling bezoeken over de Lennikse volleybalgeschiedenis in de Dekenijtuin. Het Lenniks Archief, onder leiding van Jan Van Reepingen, plaatste meer dan 300 panelen met daarop ongeziene foto's en teksten. Rode draad doorheen het verhaal: Jo Baetens.

Lennik en volleybal: het is een geslaagd huwelijk. De sport werd in de jaren '40 geïntroduceerd in Oost-Vlaanderen. Daarna verhuisde het epicentrum naar het Pajottenland. Jan Van Reepingen, voorzitter van het Lennikse Archief, verzamelde jarenlang krantenknipsels en informatie over volleybal in Lennik. Dit weekend balt hij alle informatie in een grote tentoonstelling. "Volleybal was een populaire sport onder rijkswachters", weet Van Reepingen. "Rijkswachtcommandant Marcel Van Driessche was een grote fan. Hij kwam begin jaren '60 naar Lennik. Toen werd er nog volleybal gespeeld op de Markt - met kasseien als ondergrond. Van Driessche sprak enkele mensen aan en stichtte in 1967 de volleybalclub waaruit VC Lennik ontsproot."





VC Lennik schoot als een komeet naar de hoogste regionen van het Belgische volleybal. In een mum van tijd was de club een vaste waarde in de hoogste klasse.





Groten der Aarde

Tijdens de jaren '80 kende de club haar hoogtepunten onder leiding van Jo Baetens. "Hij was dé ster van Lennik", zegt Van Reepingen. "Baetens kon moeiteloos mee met de Europese top. Hij werd enkele keren uitgenodigd om met de groten der Aarde te trainen. Ze waren allemaal onder de indruk van hem. Ondanks zijn uitzonderlijk talent wilde hij niet naar het buitenland gaan. Hij kreeg enkele keren een mooi aanbod van Italiaanse clubs, maar telkens wees hij ze af. Lennik was zijn thuis - bij zijn vrienden en familie. Achteraf bekeken heeft Baetens onze sportgeschiedenis gevormd."





Even wielrenner

Jo Baetens stierf 25 jaar geleden onverwachts aan een hartstilstand. Hij was slechts 29 jaar oud. Zijn dood dompelde Lennik in een ongeziene rouw. Later werd de sporthal naar de bekende volleyballer vernoemd. "Tijdens de tentoonstelling wil ik vooral de carrière van Baetens belichten. Zijn vroege dood ligt nog altijd zeer gevoelig. Ik wil tonen wie Baetens écht was. Hij was niet enkel een uitzonderlijke speler, maar stond jonge spelertjes bij met raad en daad. Daarnaast worden enkele anekdotes onthuld. Zo weten weinig mensen dat Jo Baetens nog even wielrenner is geweest. Hij was niet de grote coureur, maar won heel veel premies."





De tentoonstelling over de Lennikse volleybalgeschiedenis en de carrière van Jo Baetens is zaterdag en zondag te zien in de Dekenijtuin van 10 uur tot en met 18 uur. Naast teksten en foto's zal er ook een groot scherm zijn waarop een match van Jo Baetens te zien is. Toegang is gratis.