'Grote Bos' erkend als natuurreservaat 13 juli 2018

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft het 'Grote Bos', gelegen tussen Strijtem en Lennik, erkend als natuurreservaat. Het 'Grote Bos' is een voormalig stort. In 2011 werd het natuurgebied plechtig geopend. Zo werd het gebied toegankelijk gemaakt met de aanleg van poelen en verschillende graslanden. "De erkende oppervlakte van dit nieuwe natuurreservaat bedraagt 4,5 hectare", aldus Schauvliege. "Het gebied is toegankelijk en beschikt over een wandelpad van 0,5 kilometer. We willen het gebied laten ontwikkelen als natuurreservaat." Langs het Grote Bos loopt onder meer de Hunselbeek, de Heilbeek en de Grote Beek.





