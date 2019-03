"De Tour de France passeert hier. Ik mag er niet aan denken dat er dan een renner valt door die putten en losse kasseien”: Burgemeester De Knop uit frustraties over slecht wegdek N282 Michiel Elinckx

22 maart 2019

17u49 0 Lennik Burgemeester Irina De Knop (LB) dringt bij AWV aan voor een herstelling van de N282. Op 6 juli passeert het Tourpeloton door het centrum van Lennik, maar De Knop is niet gerust. “Als er zware valpartijen zijn door het wegdek, wil ik niet de zwarte piet toegeschoven krijgen”, zegt ze.

Zaterdag 6 juli wordt een hoogdag voor de Pajotse gemeenten. De Ronde van Frankrijk trekt dan doorheen Dilbeek, Lennik, Roosdaal, Galmaarden en Herne. Vooral de Lennikse passage moet een volksfeest worden: de renners rijden dwars door het centrum, van de Markt naar de Negenbunderstraat. Ruim drie maanden voor het bezoek van de Tour zijn er kopzorgen voor burgemeester De Knop. Zij ergert zich aan de staat van de N282, die door het centrum van Lennik loopt. “Wij dringen al enkele maanden aan voor een gesprek bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de weg beheert”, aldus De Knop. “Op de N282 zijn er verscheidene putten, wegverzakkingen en losgekomen kasseien. Voor de passage van de Tour de France moet er een herstelling komen, anders ben ik er niet gerust op. Ik wil niet voor de ogen van de hele wereld verantwoordelijk zijn voor een zware valpartij van een van de renners. Daarom doe ik nogmaals een oproep: herstel de N282 vóór 6 juli.”

Herstellingen op de agenda

AWV bevestigt dat ze nog niet rond tafel hebben gezeten met het gemeentebestuur, maar komt wel met goed nieuws. “We zullen een deel van de N282 voorzien van een nieuw laagje asfalt”, zegt AWV-woordvoerder Anton De Coster. “De Alfred Algoetstraat wordt vanaf huisnummer 110 hersteld tot aan het kruispunt met Trontingen. Wanneer de werken uitgevoerd worden, weet ik niet. Maar sowieso voor 6 juli, wanneer de Tour passeert.”

Afgesloten parcours

Intussen is er meer geweten de impact die de passage teweeg zal brengen. Vanaf 9.50 uur wordt het volledige parcours afgesloten. Rond 11 uur zal de publiciteitskaravaan in het Pajottenland arriveren. Het Tourpeloton maakt rond 12.30 uur zijn opwachting. Zeker tot 13.15 uur blijft het volledig parcours afgesloten, pas daarna zal ander verkeer opnieuw toegelaten worden. Dat een deel van het Pajottenland lamgelegd wordt, kan een invloed hebben voor de lokale middenstand. “We doen een warme oproep naar inwoners én handelaars om op basis van de beschikbare informatie een inschatting te maken”, zegt het Roosdaalse gemeentebestuur. “Indien nodig zullen handelszaken moeten sluiten of voorziene leveringen uitgesteld worden. Daarnaast moeten voertuigen buiten een perimeter geparkeerd worden.”

Volksfeest op de Markt

De organisatie van de Ronde van Frankrijk hanteert zeer strenge regels voor de organisatie van evenementen en animatie in de rand van de doortocht. Alle activiteiten moeten aan de organisatie gemeld worden. Het is nog vroeg, maar de gemeenten willen van deze speciale dag een volksfeest maken. In Onze-Lieve-Vrouw Lombeek zullen er festiviteiten zijn. Ook de Markt van Lennik wordt een van de centrale punten. “Ik kan nog niet veel zeggen, maar we willen een volksfeest organiseren op de Markt. Als de tijd rijp is, zullen we meer informatie meedelen”, aldus Lenniks burgemeester De Knop.