‘Billenprikker’ moet naar psychiater WHW

09 januari 2019

15u12 0 Lennik Een man die in Brussel verschillende vrouwen aanviel met een mes is veroordeeld tot 28 maanden cel met uitstel. De man prikte minstens vijf vrouwen in het achterwerk, telkens in de omgeving van het Beursplein.

In maart 2016 kwam aan het licht dat een jongeman verschillende vrouwen zonder enige aanwijsbare reden met een mes in de billen had gestoken in de buurt van de Zespenningenstraat, vlak bij de Beurs. Een van de slachtoffers was een jonge studente uit Lennik. Na een doorgedreven onderzoek kon na enkele dagen een verdachte opgepakt worden. De twintiger werd herkend door een van de slachtoffers en werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwam nadien vrij onder voorwaarden.

Voorwaarden

De rechter legde strikte voorwaarden op waaraan de man zich zal moeten houden. Hij moet zich psychiatrisch laten begeleiden, een job zoeken en zijn slachtoffers vergoeden. “Ik ben tevreden dat er een einde is gekomen aan deze zaak”, zegt advocaat Aurélie-Anne De Vos die de belangen behartigde van het slachtoffer uit Lennik, “het is wel jammer dat deze zaak zo lang heeft aangesleept.” Ook de advocaat van een tweede slachtoffer is blij met het vonnis. “Het is vooral belangrijk dat hij verplicht wordt om psychiatrische begeleiding te krijgen en dat hij zijn slachtoffers moet uitbetalen”, klinkt het. De man heeft een maand de tijd om in beroep te gaan.