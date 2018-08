'Autoverkoper' 2 jaar cel in 16 augustus 2018

02u24 0

Een Roemeense man heeft twee jaar cel gekregen omdat hij twee auto's heeft gestolen uit garages en nog eens twee pogingen ondernam die mislukten. Mitica C. ging volgens het Openbaar Ministerie telkens op dezelfde manier terecht: hij boorde een gaatje in het venster van de garage, drong binnen, bemachtigde de sleutels en reed weg. Zo kon hij op 14 april 2016 een Peugeot buitmaken in Lennik, en op 26 april een Skoda in Middelkerke. Via DNA-onderzoek kon de man uiteindelijk staande worden gehouden. De man diste een originele verklaring op: "Natuurlijk zaten mijn vingerafdrukken op die auto's. Ik ben autohandelaar en wellicht zijn die auto's mij ooit aangeboden en deed ik er een proefritje mee." Een smoesje die de rechter niet geloofde, aangezien onderzoek uitwees dat de auto's nooit te koop stonden. (JHM)