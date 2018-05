"15.000 euro nodig om pijn te stoppen" BENEFIETACTIE VOOR KELLY NA FOUT TIJDENS OPERATIE MICHIEL ELINCKX

17 mei 2018

02u28 0 Lennik Wat een routine-operatie moest worden, heeft Kelly Mattheessens (35) uit Lennik veroordeeld tot een leven als pijnpatiënt. Al is er wel een ingreep die haar meer levenskwaliteit kan bieden. Een dure ingreep, en daarom wordt een benefietactie op poten gezet.

Kelly, een leerkracht en mama van twee, moest drie jaar geleden onder het mes. Een routine-ingreep aan de meniscus, die fout afliep. De dokter raakte een zenuw en Kelly werd met erg veel pijn wakker. "Ik wist meteen dat er iets fout was", vertelt ze. "De dokters hebben de zenuw meteen vrij gelegd, maar het kwaad was geschied. Sindsdien heb ik elke dag pijn en moet ik een karrenvracht medicijnen innemen. Dat heeft allemaal een grote invloed op mijn gezinsleven en mijn professionele leven als onderwijzeres. Ik ben bijvoorbeeld héél moe. Zonder een middagdutje kom ik de dag niet door. Daarom werk ik momenteel halftijds - meer kan ik gewoon niet aan. Daarnaast heb ik constant pijn in mijn been, te vergelijken met tandpijn. Ook al ben je aan het rusten, die pijn gaat niet weg."





Twee jaar geleden liet Kelly een elektronische neurostimulator inplanten in haar rug, maar de verwachtingen werden niet ingelost. Toch houdt ze vol. Ze bleef zoeken naar oplossingen en vond ook een geschikte behandeling.





Medische primeur

"Dokters willen nu een neurostimulator ter hoogte van de beschadigde zenuw inbrengen", klinkt het. "In België zou zo'n ingreep een primeur zijn. De specialist is zich al maanden aan het voorbereiden en ik kan ieder moment groen licht krijgen. Die ingreep zou het gros van mijn pijn moeten wegnemen, en ook medicatie zou daarna overbodig zijn."





Het inplanten van de nieuwe neurostimulator kost wel 15.000 euro. Omdat ze al flink wat kosten moest maken, zochten Kelly en haar man steun bij het Fonds voor Medische Ongevallen. "Maar de procedures zijn ellenlang", zucht ze. "Ik kan niet blijven wachten op een vergoeding. Ondanks het medische ongeval betaalt het ziekenhuis niets terug. Daarom hebben we de benefietactie Project K gelanceerd. Iedereen kan mij steunen door een zakje snoep te kopen voor 5 euro. Op zaterdag 9 juni wordt de benefietactie afgesloten met een familienamiddag op de speelweide van KLJ SML in de Doelestraat. Tijdens deze namiddag zullen er springkastelen, ponyritjes, volksspelen en verschillende optredens zijn. We willen de mensen namelijk iets teruggeven voor hun gulle steun."





Handelaars doen mee

Wie een zakje snoep wil kopen, kan een bestelling plaatsen via het nummer 0478/25.32.59. Eventuele giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer BE02 7350 4970 8040. De zakjes snoep zijn ook verkrijgbaar bij verschillende lokale handelaars. De familienamiddag start om 14 uur en is gratis.





