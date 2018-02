Zeventiger vraagt vrijspraak voor duw thuisverpleegster 07 februari 2018

Een 78-jarige man uit Menen vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak.





Albert P. stond er terecht omdat hij op 23 april vorig jaar een duw gaf aan de thuisverpleegster die zijn echtgenote kwam verzorgen. Het kwam tot een discussie over de toegediende medicatie. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van vijf maanden en een boete van 600 euro voor de Menenaar, die al een gevuld strafblad opbouwde voor slagen en verwondingen. "Hij heeft een grote mond maar een klein hartje", verdedigde zijn advocaat hem. "Hij kwam op voor zijn partner en ging verkeerdelijk verhaal halen bij de thuisverpleegster. Maar hij is niet verantwoordelijk voor de verwondingen aan haar kin. Hij gaf haar alleen maar een duw in de rug om zich te verweren tegen de furie van de thuisverpleegster."





Albert P. zakte niet zelf naar de rechtbank af omwille van problemen met het hart. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. De aangevallen thuisverpleegster eiste een schadevergoeding van zo'n 8.000 euro. Vonnis op 5 maart.