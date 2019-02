Zevende herdenkingswandeling voor verongelukte Lukas en Willem LSI

07 februari 2019

12u28

Bron: LSI 0

Op zondag 17 februari vertrekt aan de sporthal aan Steuren Ambacht in Lendelede voor de zevende keer een herdenkingswandeling voor Lukas Mostaert (19) en Willem Lagae (20). Beide boezemvrienden en voetbalmakkers uit Lendelede kwamen op 18 februari 2012 samen om het leven toen ze langs de E403 in Ardooie na autopech omvergemaaid werden door een slippend voertuig. Sinds 2012 wordt jaarlijks een wandeling gehouden om beide sympathieke jongeren te herdenken. De wandeling is dit keer ongeveer 6 kilometer lang en start om 13.30.