Woning onbewoonbaar na brand 25 juni 2018

02u30 0 Lendelede Door een brand in de garage is de woning van accountant Patrick Delva en zijn echtgenote langs de Heulsestraat in Lendelede voorlopig onbewoonbaar. Er is vooral rook- en waterschade, waardoor het koppel naar een ander onderkomen moet uitkijken.

Buren zagen heel wat rook uit de garage van de woning ontsnappen rond 9 uur gisterenochtend. Op dat moment hadden Patrick en zijn echtgenote Christel ook al opgemerkt dat er iets aan de hand was. Veel vuur bleek er niet te zijn, maar er was wel heel wat rook die zich al over de hele woning had verspreid. Meteen na aankomst slaagde de brandweer erin om beide voertuigen van de bewoners buiten te rijden. De brand volledig blussen, bleek moeilijker dan verwacht. Het vuur smeulde tussen de isolatie en de roostering van het platte dak. Er moesten enkele gaten in het dak gemaakt worden om volledig zicht over de brand te krijgen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. Patrick en Christel kunnen bij familie terecht. Met de hulp van enkele buren werd de inboedel van de woning in veiligheid gebracht. Onder meer overbuur Frank Segaert bood stapelruimte in zijn garage aan. "Mooi om te zien dat er in zo'n gevallen meteen solidariteit is", vond burgemeester Carine Dewaele. De brand ontstond in de buurt van de technische ruimte van de stookinstallatie in de garage. De hele voormiddag bleef de weg tussen Lendelede en Sint-Katharina voor het verkeer afgesloten. (LSI)