Wie heeft ontsnapte kerkuil gezien? 20 april 2018

In de buurt van de Harelbeeksestraat in Lendelede is woensdagavond rond 21 uur de kerkuil van Mark de Blaeij en Evelien Debo ontsnapt. "De vogel komt uit de winterperiode en had net een training aan de hand achter de rug", vertelt Mark. "Plots schrok het dier van lawaai, sloeg zijn vleugels in mijn gezicht en vloog weg. Als hij los zit, ben ik normaal altijd in de volière, dit keer dus niet." Mark startte nog zelf een zoektocht, tevergeefs. Hij merkte de kerkuil laatst op in een bosje in de buurt. Aan de poot draagt de vogel nog een draal (soort ringetje, red.)en een riempje. Hij draagt ook een ringnummer. Wie de vogel zou spotten, wordt gevraagd contact op te nemen met de eigenaars. Ook op Bird Alert op Facebook zette Mark een opsporingsbericht. Kerkuilen zijn het actiefst in het (schemer-)donker. Overdag houden ze zich meestal koest. (LSI)