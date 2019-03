Whocat treedt op in Den Tap VDI

25 maart 2019

14u12

De band Whocat treedt op vrijdag 29 maart om 20.30 uur op in gemeenschapscentrum Den Tap in de Pastoor Den Beirstraat. Dat doen ze op uitnodiging van de vzw Oorzaak. Whocat is funky en een tikje jazzy en bestaat uit een vrolijk kwartet rond de opmonterende Sara Moonen. Ze verkennen de schemerzone tussen jazz en pop en spelen met stevige grooves en speelse melodieën. Bij wijze van voorsmaakje stonden ze recent nog in de Ancienne Belgique en straks dus in Den Tap. De vzw Oorzaak organiseert regelmatig kleinschalige clubconcerten. Info en reserveren via oorzaak@telenet.be.