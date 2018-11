Werken aan kruispunt Beiaardstraat 21 november 2018

02u25 0

Op dinsdag 27 november worden herstellingswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt van de Winkelsestraat en de Beiaardstraat. Er wordt gewerkt met beurtelings verkeer geregeld door driekleurige verkeerslichten. Het inrijden van de Beiaardstraat via de Winkelsestraat blijft mogelijk maar het uitrijden van de Beiaardstraat via de Winkelsestraat wordt verboden. Omrijden kan via de Molenstraat (éénrichtingsverkeer in de richting van de Kortrijksestraat ) of via de Sentestraat. De werkzaamheden duren tot en met woensdag 28 november. (VGGS)