Weinig waterdruk op de ketel 27 februari 2018

De inwoners van de Baekelandt-gemeente ondervinden de jongste weken nogal wat problemen met de watertoevoer. "Het probleem zit hem in Bellegem bij Kortrijk waar De Watergroep een nieuwe hoofdleiding van 700 installeert" verduidelijkt schepen Bernard Fonteyne (CD&V) "De waterdruk in onze gemeente is laag. We dringen aan om die werkzaamheden zo snel mogelijk af te werken maar het zou toch nog duren tot half maart". Raadslid Ann Lammertyn, van wie de man de plaatselijke wasserij De Meibloem uitbaat, vroeg en kreeg de toelating om tijdelijk meer grondwater te mogen gebruiken. "Het water uit de kraan is op vandaag niet voldoende om het bedrijf op volle kracht te laten draaien."





(VGGS)