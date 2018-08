Volys roept kalkoenschnitzels met stukjes plastic terug 17 augustus 2018

02u35 0 Lendelede Specialist in gevogelteproducten Volys uit Lendelede heeft in samenspraak met het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist om een lot van zo'n 2.500 kalkoenschnitzels van het eigen merk Voliban terug te roepen. Dat gebeurt nadat een consument harde blauwe stukjes plastic vond in het product.

"Wellicht is er iets fout gelopen tijdens het productieproces, waardoor een plastic werkinstrument versplinterde", klinkt het bij marketing manager Ward Vandorpe.





De Voliban kalkoenschnitzels waren enkel te koop bij warenhuizen van Okay. Daar zijn alle producten van het betrokken lot met nummer 43151 al uit de rekken gehaald en vervangen. Het gaat om kalkoenschnitzels die per twee zijn verpakt op een geel schaaltje. Die producten zijn tussen 2 en 13 augustus zijn verkocht. Volys vraagt consumenten die niet meer op te eten en naar de verkooppunten terug te brengen. "Het gaat gelukkig om een beperkte terugroepactie, maar de volksgezondheid primeert altijd", aldus nog Ward Vandorpe. Het bedrijf onderzoekt hoe het plastic werkmateriaal in het productieproces kon geraken.





Op de totale kost van de terugroepactie heeft het bedrijf nog geen zicht. De specialist in gevogelteproducten wijzigde onlangs haar naam van Volys Star naar Volys. Met de nieuwe naam wou het bedrijf van CEO Herman Arnouts gezondheid en innovatie nadrukkelijker in de verf zetten. Volys ontwikkelt en produceert een uitgebreid assortiment van gevogelteproducten onder de merken Volys, Volibon en Dindesse. (LSI)