Volledige afsluiting van Stationsstraat 14 maart 2018

De tweede fase van de werken in de Stationsstraat werd door de verantwoordelijke Izegemse aannemer NV Olivier Construct opgestart. Die omvat de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Stationsstraat en zal normaliter duren tot half april. Om die reden is de straat dan ook volledig afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de spoorwegovergang en de Nelcalaan. De nodige omleidingen werden voorzien. (VGGS)