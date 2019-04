Vincent Kint nieuwe CD&V-voorzitter VDI

11 april 2019

15u03

Bron: VDI 0

Het bestuur van de CD&V-afdeling heeft met Vincent Kint onlangs een nieuwe voorzitter verkozen. Hij was in een vorig politiek leven actief bij N-VA, maar ging later als onafhankelijke zetelen en koos uiteindelijk voor CD&V. De Lendeledenaar is in het dagelijkse leven zaakvoerder van het Kuurnse bedrijf Black and White Company.

“Tijdens de verkiezingen van 2018 heb ik de taak op mij genomen om de ploeg naar de verkiezingen te leiden”, vertelt Vincent. “We hebben toen een duidelijk statement gemaakt: we maken een programma met ambitie dat Lendelede 2030 heet. Gezien ik het concept van Lendelede 2030 heb aanbracht en dit samen met de kandidaten heb ingevuld was het een logische stap dat ik deze taak ook verder naar de toekomst zou uitdragen en begeleiden. Ik hou ervan om achter de schermen te staan en laat de politieke happen nemen voor zij die uit het juiste hout gesneden zijn. Ik vind het als voorzitter belangrijk om wat afstand te houden van de dagdagelijkse beslommeringen en vanuit een hoger perspectief de vinger aan de pols te houden en onze groep op rails te houden. 12 jaar is een lange rit en hij moet gereden worden met hetzelfde enthousiasme als waarmee hij gestart is.”

Ondertussen is er ook een jongerenwerking van CD&V opgestart.