Vijf partijen op één lijst in de Bakelandtgemeente 24 mei 2018

02u40 0

De Lendeleedse oppositiepartijen, op N-VA na, trekken op zondag 14 oktober samen naar de kiezer. Samen voor Lendelede, Open Vld, Jong-Lendlee, Groenlendlee en sp.a slaan immers de handen in elkaar om als 'Trots op Lendlee' een sterk front te vormen tegen CD&V.





"Samen staan we zeker sterker dan alleen", weet frontman Francis Bonte, die recent nog de naam van zijn kartelpartij veranderde in Open Vld+/Samen. Hij zetelt nu alleen voor zijn partij terwijl Jong-Lendelede twee vertegenwoordigers heeft. "Waren we in 2012 al samen naar de kiezer getrokken, dan haalden we met de 24 procent van toen 4 in plaats van 3 zetels binnen. Voor ons kan het niet langer dat één partij alles voor het zeggen heeft. De burger kan straks kiezen voor een nieuw project. De CD&V heerst al veel te lang alleen in onze mooie gemeente. Wij gaan samen met de vijf partijen resoluut voor de kracht van mensen die aan politiek doen. Met een vrije meningsuiting en dus zonder de bemoeienissen van een nationale partij."





(VGGS)