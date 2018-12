Vier maanden rijverbod na dodelijke klap Geoffrey A. (24) veroorzaakt motorongeval waarbij vriend om het leven komt VHS

18 december 2018

16u20 4 Lendelede Omdat hij onder invloed van alcohol meer dan een jaar geleden in Lendelede een ongeval veroorzaakte waarbij z’n passagier het leven liet, mag Geoffrey A. (23) uit Kortrijk vier maanden niet rijden. De man kreeg ook drie maanden voorwaardelijke celstraf en moet een boete betalen van 2400 euro. Pas na het afleggen van testen kan hij op termijn z’n rijbewijs terugkrijgen.

Kevin Maertens (24) uit Harelbeke en Geoffrey A. uit Kortrijk waren samen een glas gaan drinken toen ze in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 november 2017 op de motorfiets naar huis reden. Langs de Kortrijksestraat, tussen Lendelede en Sint-Katharina, liep het verkeerd. A. verloor de controle over zijn motorfiets. De tweewieler botste tegen een duiker en belandde in de gracht. Voor Kevin Maertens, de beloftevolle jonge kok die achterop zat, kwam alle hulp te laat. Geoffrey A., die 1,78 promille alcohol in het bloed liet optekenen en beperkt onder invloed was van drugs, liep levensgevaarlijke verwondingen op. Toen hij na verloop van tijd kon verhoord worden, verklaarde hij dat niet hij, maar wel Kevin reed op het moment van het ongeval. Later gaf hij toe daarover gelogen te hebben en excuseerde hij zich bij de vriendin en de familie van Kevin Maertens. De verkeersdeskundige achterhaalde dat de botsingssnelheid ongeveer 75 tot 80 kilometer per uur bedroeg. A. mocht op de bewuste plaats maar 50 kilometer per uur rijden, maar drukte wellicht het gaspedaal in net vóór het begin van de zone 70.

Eerst testen afleggen, dan pas rijbewijs terug

De rechter hield bij z’n vonnis rekening met het feit dat A., door te liegen over wie precies de tweewieler bestuurde, geprobeerd had om de schuld bij het slachtoffer te leggen. “Maar u hebt later de juiste versie verteld en contact opgenomen met de familie om u te excuseren”, klonk het. Geoffrey A. kreeg een rijverbod van vier maanden, een boete van 2.400 euro en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Als hij op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische testen doorstaan.