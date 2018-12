Vier gewonden bij kop-staartbotsing met drie auto’s Redactie

14 december 2018

Op de Rijksweg in Lendelede gebeurde vrijdagavond een mini kettingbotsing met drie auto’s. In totaal werden vier inzittenden afgevoerd naar het ziekenhuis in Lendelede. Vermoedelijk stond het verkeer stil voor de rode lichten en merkte een bestuurster van een Audi die in de richting van Kuurne reed, dat te laat op. Ze knalde hard tegen de Volkswagen voor haar. Die Volkswagen werd door de klap vooruit gekatapulteerd en botste tegen een Mercedes. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten de bestuurster van de Audi uit haar voertuig bevrijdden, zij was ook het zwaarst gewond. Door het ongeval was een tijdlang slechts alternerend verkeer mogelijk op de Rijksweg in Lendelede.