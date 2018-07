Tweedehands podium op komst 05 juli 2018

02u38 0

De inwoners van de Bakelandtgemeente kunnen straks gebruik maken van een tweedehands podium op een aanhangwagen. "De herstelkost van de huidige gemeentelijke kiosk is te hoog door de slechte staat", schetst cultuurschepen Pedro Ketels (CD&V) "Een tijdje terug werd er op de koer van het Skalul een mobiel podium gebruikt dat gemakkelijk te manipuleren is en maar 3.000 euro per evenement kost. We opteren dan ook om er zelf één aan te kopen." De kostprijs van zo'n podium op aanhangwagen zou 52.000 euro kosten. (VGGS)