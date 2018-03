Twee doden en drie gewonden na ongeval DRUKKE N36 VIER UUR LANG AFGESLOTEN HANS VERBEKE EN LIEVEN SAMYN

09 maart 2018

02u31 0 Lendelede Een frontale botsing op de Rijksweg (N36) in Lendelede heeft gisterenmorgen ter hoogte van de Hulstsestraat het leven geëist van twee werkmakkers uit Gent. Bij het ongeval raakten vijf wagens betrokken. Twee bestuurders raakten zwaargewond. "Alles gebeurde in een flits, het leek wel of alle auto's op mij af kwamen", zegt marktkraamster Mieke Decock (49) uit Izegem, die lichtgewond raakte.

Zoals elke donderdag reed Mieke Decock gisterenmorgen richting Harelbeke, om er op de wekelijkse markt damestextiel te gaan verkopen. "Voor mij reed een Volkswagen Touran, nog eens daarvoor een Mini Cooper", vertelt de 49-jarige marktkraamster. "Net voor de Hulstsestraat in Lendelede was een tegenligger in een Renault Kangoo een vrachtwagen aan het inhalen. De bestuurder moet zich echter verkeken hebben op de verkeersgeleider in het midden van de rijweg. Hij had geen tijd meer om rechts in te voegen en kwam dan maar ineens op ons rijvak gereden." Karin Scherpereel (60) uit Izegem, op weg naar haar werk in Kortrijk, werd in haar Mini Cooper het eerst aangereden. Vervolgens botste de Renault Kangoo ook tegen de Volkswagen Touran van Filip Hanssens (46) uit Izegem.





Reanimeren

Ook de Citroën Jumper van Mieke Decock deelde in de brokken. "De klap was enorm", weet de Izegemse. "Ik kon alleen maar hard remmen. De wagen met twee inzittenden die het ongeval veroorzaakte, belandde op z'n zijkant. De passagier was op slag dood. Enkele gestopte passanten hebben de bestuurder er nog uitgesleurd en hem aan de kant gelegd. Daarna zijn ze beginnen reanimeren, later namen de hulpverleners dat over. Alle pogingen bleken echter tevergeefs." Filip Hanssens en Karin Scherpereel liepen vrij zware verwondingen op en werden naar het ziekenhuis overgebracht. "Ik kwam er het best van af", zegt Mieke. "Ik heb alleen hoofdpijn en wat kneuzingen. Mijn zoon is me komen halen om naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te rijden." De vrouw beseft dat ze aan erger is ontsnapt. "Mijn wagen is naar de vaantjes en dus kan ik voorlopig niet werken. Maar dat ongemak is niks vergeleken met de menselijke tol van het ongeval."





Eerder ongeval

Ongewild moest Mieke gisteren ook terugdenken aan een gelijkaardig ongeval van 31 december 2015, ook op de Rijksweg in Lendelede, op enkele honderden meter van het drama van gisteren.





"Een bejaard echtpaar uit Waregem, marktkramers op rust met wier dochter ik goed bevriend ben, werd aangereden door een auto die van z'n rijvak was afgeweken", vertelt Mieke. "De 85-jarige moeder van mijn vriendin overleed ter plaatse, haar echtgenoot stierf later in het ziekenhuis. Da's het noodlot, denk ik. Vandaag (gisteren, red.) was ik, tegen mijn gewoonte in, tien minuutjes later dan gewoonlijk vertrokken naar de wekelijkse marktdag in Harelbeke. Je staat best niet te veel stil bij zo'n samenloop van omstandigheden. Ter plaatse heb ik bijna de hele tijd gehuild maar nu gaat het beter. Hopelijk kan ik dit snel een plaatsje geven", besluit Mieke.





Door het ongeval was de drukke Rijksweg (N36) vier uur lang afgesloten voor alle verkeer, tussen de rotonde met de N50 en het kruispunt met de Hulstemolenstraat in Lendelede.