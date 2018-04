Trouwstoet maakt het bont op de Rijksweg 10 april 2018

Toestanden als in Genk bleven uit, maar ook in Lendelede heeft een trouwstoet zaterdag kort na de middag voor hinder gezorgd. Met voorop een limousine kwam de stoet rond 13 uur uit de Izegemsestraat gereden, om vervolgens de Rijksweg op te rijden. Om te verhinderen dat andere weggebruikers de bij momenten zigzaggende en luid toeterende trouwstoet zouden onderbreken, werd de ovonde afgesloten met een wagen. De bestuurder van dat voertuig haalde nadien rechts op de pechstrook en het fietspad de hele trouwstoet in, tot aan de rode lichten aan bloemenzaak Omniflor. Twee laatkomers voegden daar links en rechts op een onverantwoorde manier in om met de stoet te kunnen meerijden. Toen het licht op groen sprong, vertrok de kolonie met gierende banden en zwarte rookwolken richting Kortrijk. Even verderop, aan het kruispunt met de Hulstemolenstraat, reed de helft van de trouwstoet door het rode licht. Tientallen weggebruikers werden gehinderd door de trouwstoet maar niemand belde de politie. "Maar als de beschrijving van de route klopt, is de trouwstoet voorbij een camera gereden, waarvan we de beelden zullen analyseren," zegt commissaris Ruben Depaepe van de politiezone Vlas. (VHS)