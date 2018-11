Tot 14 maanden cel voor diefstal bij werkgever 21 november 2018

Twee Hongaren hebben gisteren elk 14 en 10 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen nadat ze op 29 maart twee spuitmachines voor plaasterwerken stalen in een nieuwbouwappartement in Menen. Beiden waren aan de slag voor het stukadoorsbedrijf Stuca Project uit Lendelede en werkten op de werf in Menen.





Beide spuitmachines waren samen zo'n 17.000 euro waard. De onderzoekers konden beide Hongaren linken aan de diefstal in Menen nadat ze via Facebook Messenger hadden gechat over de plaats van de diefstal en het klaarzetten van de spuitmachines. De Hongaren zouden de machines nadien doorverkopen in het buitenland. Beide verdachten ontkenden iets met de diefstallen te maken te hebben maar daar achtte de rechter geen geloof aan. Ze moeten ook elk een boete van 800 en 1.200 euro betalen. (AHK)