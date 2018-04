Statiegeld op blikjes weggestemd 27 april 2018

Milieuschepen Rudy Rommens (CD&V)trekt aan de alarmbel na de laatste zwerfvuilactie. "We vonden wel honderden blikjes en andere plasticflessen. Dat toont heel duidelijk aan dat sensibilisering nodig is", stelde hij. "Het kost veel geld om dat zwerfvuil op te ruimen en bovendien sterven er dieren, omdat ze het rondslingerende afval opeten. Statiegeld heffen zal de kost met bijna de helft verminderen". De N-VA fractie stemde tegen de beslissing. "Zal de invoer van statiegeld niet nadelig zijn voor de kleine handelaar?", wilde fractieleider Jan Gheysens weten. Schepen Rommens repliceerde met de stelling dat N-VA "blijkbaar het standpunt van haar Antwerpse 'schoonvader' moet verdedigen", wat hem door Gheysens niet in dank werd afgenomen. (VGGS)