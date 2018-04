Sonore zingt vredesliederen 24 april 2018

In het kader van de Week van de Amateurkunsten zingt koor Sonore op dinsdag 3 mei vredesliederen in de Prizma Middenschool op het Dorpsplein 2. Iedereen is welkom om mee te komen zingen tijdens een open repetitie.





Sonore is een dynamisch koor en nodigt iedereen vanaf 16 jaar uit om mee te komen doen.





De repetitie is gepland van 20 tot 21.30 uur. (VDI)