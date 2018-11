Sociaal Thuis verkoopt soep voor de Warmste Week 27 november 2018

Medewerkers van het Sociaal Thuis verkopen de komende drie vrijdagen 30 november, 7 en 14 december tussen 12 en 13 uur zelfbereide soep in de raadszaal van het OCMW in het kader van De Warmste Week.





De opbrengst gaat naar de vzw Saying Goodbye, een vereniging die zich inzet voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen die geconfronteerd worden met het verlies van een dierbare. De soep wordt bereid met groentenoverschotten van de veiling of van de lokale boeren. Eén kop soep kost 2,5 euro. Een liter soep in een fles kan je vooraf bestellen voor 6 euro via ocmw@lendelede.be.





(VGGS)