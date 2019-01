SNEEUW: haas en meeuw zorgen voor wintertafereel LSI

23 januari 2019

11u57

Mooi wintertafereel langs landelijke wegen in Lendelede. In het dikke pak sneeuw lijkt het wel alsof een haas van plan is een meeuw aan te vallen. Maar nee hoor! De haas zakt langzaam aan in de sneeuw en lijkt dat niet eens zo vervelend te vinden. Precies wel een leuke verdwijn- of camoufleertruc! De meeuw bleef onverstoord op haar plekje in het veld zitten.

