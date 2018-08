Senioren blijven in beweging dankzij 'fietstrapper' 03 augustus 2018

De gemeente Lendelede heeft aan de zitbanken bij de bejaardenwoningen op het Hoog Einde een 'fietstrapper' geplaatst. Dankzij het toestel kunnen senioren fietsen terwijl ze op een bankje zitten. "Iedereen weet dat bewegen gezond is, maar voor onze minder mobiele bejaarden is dat niet evident", zegt OCMW-voorzitter Rita Lammertyn (CD&V). "Onze fietstrapper is een laagdrempelige manier om een half uurtje per dag te bewegen." Er wordt veel gebruik van gemaakt. De fietstrapper werd aangekocht via LOGO Midden-West-Vlaanderen, en werd gemaakt door leerlingen van het VTI Diksmuide. Het toestel kostte Lendelede 275 euro. (JME)