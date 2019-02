Schoolkinderen helpen mee zwerfvuil opruimen VDI

25 februari 2019

17u35

Bron: VDI 0 Lendelede Het voorbije weekend vond er een grote zwerfvuilactie in Lendelede plaats. Leerlingen van Prizma Middenschool Lendelede, oud-leerlingen, jeugdverenigingen en de vaste zwerfvuilvrijwilligers sloegen de handen in elkaar met heel wat burgers om samen afval van de straat en uit het landschap te halen.

De kinderen van Vrije Basisschool Sint-Vincentius gaven alvast het goede voorbeeld met een aparte zwerfvuilactie. De leerlingen van het tweede kleuter tot en met het zesde leerjaar gingen samen met hun leerkrachten zwerfvuil ruimen in de centrumstraten. Elke klas kreeg één of meerdere straten toegewezen. Nadien kwam schepen Rudy Rommens het resultaat van hun harde werk aan het gemeentehuis bewonderen. Daar werd al het zwerfvuil samengebracht. De andere vrijwilligers deden ook hard hun best en werden nadien beloond met verse soep en pistolets in de refter van de middenschool.