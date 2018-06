Scholengroepen fusioneren 21 juni 2018

Twee scholengroepen met lagere en secundaire scholen uit Izegem, Lendelede en Ingelmunster gaan fusioneren. De schoolbesturen vormen nu al samen één vzw, de verdere uitwerking is voor de komende maanden. Met de fusie vormen de scholen van de vzw Prizma (Middenschool Izegem, Lendelede en Ingelmunster, Campus College Izegem, Campus IdP Izegem en Campus VTI Izegem) en de vzw Opvoeding Onderwijs (basisscholen Heilige Familie, Sint-Rafaël, Sint-Tillo, Heilig Hart, Sint-Vincentius, Sint-Pieter, Centrum- en Sint-Jozefsschool, OLV-Vrouwschool en De Zonnebloem) voortaan één geheel. De nieuwe scholengroep telt momenteel 5.412 leerlingen, waarvan 3.170 in het basisonderwijs en 2.242 in het middelbaar onderwijs. Er werken 720 personeelsleden. De samensmelting moet de scholen meer slagkracht en dynamiek geven. (VDI)