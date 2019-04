Samentuin start nieuw seizoen aan Hoeve Vercaemer VDI

05 april 2019

11u27

Bron: VDI 1 Lendelede Op zaterdag 6 april gaat om 10.30 uur het jaarlijkse startmoment door van de Samentuin. Samentuin betekent samen moestuinieren op één vaste locatie en in één grote moestuin.

Je krijgt die zaterdag een rondleiding in de Samentuin en info over composteren, maar je kan ook gezonde hapjes maken en proeven. Er is ook mogelijkheid om de ovenbeur, een zelfgemaakte oven, te bezichtigen. Je kan er ook de dieren van de hoeve ontmoeten en er zijn kinderactiviteiten. Wie mee doet met de wedstrijd kan een groentenpakket winnen.

Meer info over Samentuin Hoeve Vercaemer via 051/30.31.31, annef@lendelede.be of op de Facebookpagina Samentuin Hoeve Vercaemer.