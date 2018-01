Ruim 1,3 miljoen euro investeringen 02u40 0

De Bakelandtgemeente zal in 2018 1.357.201 euro uitgeven aan investeringen. De verdere uitbouw van de Nelca-site wordt geraamd op 510.400 euro. Diverse investeringen in buurtwegen, het vernieuwen van voetpaden en de aanleg van fietssuggestiestroken kreeg een kostenplaatje van 380.000 euro mee. Een nieuwe vrachtwagen en brander in GC Den Tap kosten 80.000 en 60.000 euro. Voor vernieuwde informatica en aangepaste software wordt 40.000 euro betaald terwijl de gemeente 30.000 euro veil heeft voor de realisatie van wandelroutes langs Trage Wegen. Er worden ook nieuwe stemhokjes voorzien (12.500 euro) die op 14 oktober 2018 al kunnen gebruikt worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.





(VGGS)