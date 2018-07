Papa in bestelwagen gewond, twee kindjes ongedeerd 03 juli 2018

02u57 0 Lendelede Een vrij zware botsing op het kruispunt van de Winkelsestraat met de Beiaardstraat in Lendelede heeft gisteren tijdens de ochtendspits flink wat verkeershinder veroorzaakt. Twee bestuurders raakten lichtgewond.

Glenn Vanhaerens, die sinds kort met zijn echtgenote Romina Devos en hun twee kleine kinderen in de Winkelsestraat kwam wonen, was iets voor 7 uur met een bestelwagen van zijn werkgever Elektro-Tech in Zwevezele op weg naar Marc Devos en Nicole Depuyt, zijn schoonouders die ook in Lendelede wonen. De man was verrast toen links van hem een Audi A1 plots vanuit de Beiaardstraat het kruispunt dwarste. Glenn Vanhaerens remde, maar kon een ongeval niet vermijden. Zijn gehavende bestelwagen strandde rechts van de weg tegen een elektriciteitspaal. Ook de Audi A1 van Domien Duyck (25) uit Izegem raakte zwaar beschadigd bij de klap. "Onze kleinzoontjes Lyano en Leandro, van respectievelijk drie en één jaar oud, zaten gelukkig goed vastgegespt naast Glenn", zegt schoonvader Marc Devos. "Ze waren alleen heel erg onder de indruk. Lyano stond hier te bibberen van de angst." De kleintjes werden snel opgevangen door hun mama, die zich ter plaatse repte. Omdat een beschadigde elektriciteitsdraad op de Beiaardstraat dreigde terecht te komen, werd die straat afgesloten. Dat was een flinke streep door de rekening van heel wat automobilisten, die door de werken in Sint-Katharina de omleiding via de Beiaardstraat volgden om in Kortrijk te geraken. (VHS)