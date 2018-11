Pannenkoekenfestijn voor 't Zuiden 21 november 2018

De plaatselijke Noord-Zuidraad organiseert op zondag 25 november vanaf 14 uur haar tiende pannenkoekenfestijn 'Voor 't Zuiden van Lendlee!' in GC Den Tap aan de Pastoor Debeirstraat.





De opbrengst gaat naar projecten die door Lendeledenaren zijn opgestart in onder meer Cambodja, Rwanda en Senegal. Voor de feesteditie is er ook een bingo met superprijzen. Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro en aan de deur 6 euro. Inschrijven kan via mail naar noordzuidraad@lendelede.be .