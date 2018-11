Palmer en Yvette zijn 60 jaar getrouwd 07 november 2018

Het geboren en getogen Lendeleeds echtpaar Palmer Banckaert (85) en Yvette Duyvejonck (80) uit de Kuurnsestraat mocht klinken op 60 jaar huwelijksgeluk.





Na de lagere schoolbanken werkte Palmer plaatselijk bij Combes (18) en Neyrincks (22. Yvette werkte ook vele jaren bij Neyrincks. Ze werkten er beiden in ploeg zodat de opvang voor de dochters Dorine en Caroline altijd verzekerd was. Vandaag zijn ze de trotse grootouders van Tine, Lies, Pieter, Sarah, Laura en Robbe. Het koppel heeft ook al een achterkleinkind Arthur. Palmer is en blijft een fervent kaarter en vaak ook kampioen terwijl Yvette nog altijd heel graag naai- en herstelwerk doet.





(VGGS)