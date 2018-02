Oudste inwoonster Marie-Louise (103) overleden 07 februari 2018

Marie-Louise Meersseman, de oudste Lendeleedse, is vorige zondag in het woonzorgcentrum Aksent overleden. Ze was op de viering van haar 103de verjaardag al fel verzwakt. De eeuwelinge werd op 28 december 1914 geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een bombardement op het einde van die oorlog was dramatisch voor het gezin Meersseman. Haar moeder Julia Gheysens overleefde de aanval niet. Na de lagere schoolbanken trok ze naar het Heulse pensionaat. Marie-Louise hielp eerst vader Joseph bij zijn werk als gemeentesecretaris, terwijl ze later werkte bij de Kortrijkse Bank Brussel Lambert. Marie-Louise bleef al die tijd in de Bakelandtgemeente wonen en nam haar intrek in het Sint-Vincentiusrustoord in 1964 waar ze dus liefst 53 jaar woonde. Ze was de eerste voorzitter van de plaatselijke Ziekenzorg, stichtend lid van de gemeentelijke seniorenraad en secretaris van het Davidsfonds. Op de vraag wat haar geheim was om zo oud te worden, zei ze steevast: "Aanvaarden wat je tegenkomt op je levenspad." Het afscheid van Marie-Louise gebeurt nu zaterdag 10 februari om 11 uur in de Sint-Blasiuskerk. (VGGS)