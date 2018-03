Ongevalletjes op de vlucht voor agressieve partner? 28 maart 2018

02u44 0

Nancy M. (34) uit Izegem heeft van de politierechter in Kortrijk twee maanden rijverbod gekregen na enkele ongevalletjes in Lendelede.





Op 8 maart vorig jaar botste Nancy M. (34) met haar wagen in Het Gangske in Lendelede tegen een houten paaltje, een elektriciteitskast en een muur. De vrouw bleek onder invloed van alcohol.





"Mijn cliënte was in paniek", legde haar advocaat gisteren uit aan de politierechter. "Ze had haar partner verteld dat ze hun relatie wilde beëindigen. Het kwam tot een zware ruzie waarbij ze wilde wegrijden."





Nancy M. moet van de rechter ook een boete van 400 euro betalen. Als ze op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst medische en psychologische proeven afleggen. De Izegemse kreeg in januari van dit jaar ook al een jaar rijverbod en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor een dodelijk ongeval langs de Rijksweg in Lendelede. Op 31 april 2016 raakte Nancy M. na een avondje stappen van de weg af. Haar toenmalige partner liet het leven bij dat ongeval. (VHS)