Onder invloed tegen duiker: vriend van dronken motorrijder sterft

VHS

04 december 2018

12u27 0 Lendelede Met gemengde gevoelens trokken de nabestaanden van Kevin Maertens uit Harelbeke gisteren naar de politierechtbank. De 24-jarige beloftevolle kok stierf een jaar geleden bij een ongeval in Lendelede. De motorfiets, waarop hij als passagier zat, raakte van de weg af en belandde tegen een duiker. Bestuurder was Geoffrey A. (23) uit Kortrijk. Hij verklaarde aanvankelijk dat Kevin reed.

Kevin Maertens uit Harelbeke en Geoffrey A. uit Kortrijk zetten een jaar geleden de bloemetjes buiten. In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 november, toen de twee naar huis reden op de motorfiets van A., liep het verkeerd. Langs de Kortrijksestraat, tussen Lendelede en Sint-Katharina, verloor bestuurder A. om nog onduidelijke reden de controle over zijn tweewieler. De motorfiets belandde in een gracht en botste tegen een duiker. De bestuurder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond, zijn passagier stierf ter plaatse. In zijn eerste verklaring liet Geoffrey A. noteren dat niet hij maar wel Kevin reed op het moment van het ongeval. Geconfronteerd met de vriendin van het dodelijk slachtoffer, gaf hij enkele weken later toe dat hij gelogen had. Nog later ging hij bij de familie van Kevin langs om zijn excuses aan te bieden. Die werden aanvaard. Uit het onderzoek blijkt dat beiden onder invloed van alcohol waren. Bestuurder A. liet 1,78 pro mille optekenen. Hij had ook drugs gebruikt, zij het in beperkte mate. De verkeersdeskundige achterhaalde dat de botsingssnelheid ongeveer 75 tot 80 kilometer per uur bedroeg. “Mijn cliënt heeft oprechte spijt en wenste dat hij de klok kon terugdraaien”, sprak de advocaat van de beklaagde. “De situatie is echter onomkeerbaar. Wij kunnen alleen maar een passende bestraffing vragen, in de wetenschap dat A. deze vreselijke afloop nooit gewild heeft.” De rechter velt vonnis op 18 december.