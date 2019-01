Nog extra boete voor botsing tegen woning op oudjaar LSI

10 januari 2019

15u42

Bron: LSI 0

Een 32-jarige automobilist uit Lendelede moet van de politierechter nog een boete van 960 euro betalen nadat hij tijdens de oudejaarsnacht 2017 met zijn Renault Clio tegen de gevel van een woning was geknald. Emmanuel D. verloor rond 3u45 bij het binnenrijden van de dorpskom van Sint-Katharina de controle over het stuur van zijn wagen, raakte een verkeerseiland, enkele paaltjes en knalde tegen de hoek van een woning. Zelf raakte hij slechts lichtgewond maar zijn wagen was volledig verloren. Hij bleek 1,65 promille alcohol in het bloed te hebben en moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Een extra rijverbod kreeg hij van de politierechter niet meer maar aan een extra boete ontsnapte hij niet.