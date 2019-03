Neef van getroffen gezin geeft benefietconcert

na woningbrand: "Mijn oom is er ook altijd geweest voor mij. Nu kan ik iets terugdoen" Valentijn Dumoulein

05 maart 2019

14u50

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Lendelede Een maand geleden verloor het gezin van Stephan Lagae en Nathalie Deforche bij een zware brand in de Roterijstraat twee woningen. Om zijn oom en tante een hart onder de riem te steken organiseert Freek Foulon op vrijdag 29 maart een benefietconcert voor hen.

Op donderdag 7 februari sloeg bij Stephan en Nathalie het noodlot toe. Door een technisch defect aan de oplader van een elektrische fiets ging hun woning in vlammen op. Ook het aangebouwde huis dat ze voor dochter Celine renoveerden brandde uit. Het gezin verloor zowat zijn hele inboedel, maar kon gelukkig rekenen op de steun van heel wat Lendeledenaren. Dankzij een inzamelactie kregen ze heel wat noodzakelijke slaap-, bad- en keukenspullen. Om de eerste noden te kunnen bekostigen is een crowdfunding opgestart.

Vrije bijdrage

Ook de familieleden van Stephan en Nathalie laten zich niet onbetuigd. Neef Freek Foulon, zoon van Stephan’s zus Mieke, pakt uit met een benefietconcert in zaal Lindelei. “Al die solidariteit, zelfs door mensen die ons niet persoonlijk kennen, doet enorm veel deugd en biedt troost”, vertelt Freek. “Daardoor ontstond het idee om zelf een initiatief op poten te zetten om mijn oom en tante te helpen. Ik studeer jazz, zang en pop aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en heb enkele muzikale kotgenoten en zo kwam ik op het idee om een benefietconcert te houden. Wat we gaan spelen, staat nog niet vast. Wellicht enkele covers. We vragen geen entreeprijs, maar enkel een vrije bijdrage om Stephan en Nathalie te helpen. Mijn oom is er altijd al geweest voor mij en nu wil ik op mijn beurt zijn gezin een duwtje in de rug geven.”

Naast Freek en muzikale vrienden Jeroen Huysentruyt en broers Robbe en Dries Malschaert treedt ook zijn broer Rien Foulon op. “Dat doet hij onder zijn DJ-naam Petit Monaco, met kompaan Klaas Vanderheeren”, aldus Freek. “De gemeente ondersteunt ons initiatief en daardoor kunnen we gebruik maken van zaal Lindelei, waar de deuren op vrijdag 29 maart om 19 uur openzwaaien.

Woning van moeder

Stephan en Nathalie houden zich gezien de omstandigheden sterk. “De gemeente bood ons een crisiswoning aan, maar mijn moeder was net verhuisd van de Winkelsestraat naar het Dorpsplein en daardoor konden we in haar leegstaande huis terecht”, vertelt Stephan. “Ons huis in de Roterijstraat is ondertussen niet meer verzegeld, maar we konden bijna niks meer redden. Wat niet in de brand opging, zit vol roet en er is waterschade. Ik passeer er nog dagelijks om onze hond, kippen en kat te eten te geven. De confrontatie kan ik wel aan. We blijven nog even hier wonen tot we een duidelijk plan hebben.” Het benefietconcert van Freek doet hen alvast deugd. “Een heel mooi gebaar”, vindt Nathalie. “We zijn sowieso overweldigd door de solidariteit van de mensen. Op mijn werk bij Febelco in Emelgem is er ook een inzamelactie geweest en de karateclub van Céline organiseert op 10 maart een demowedstrijd in de sporthal van Lendelede. Zij hebben alvast een gratis sportuitrusting aan haar gegeven, zodat ze haar sport weer kan beoefenen. Onze zoon Thomas, die op kot zit, kreeg dan weer een volledig nieuwe spelersoutfit bij zijn voetbalclub FC Lendelede. Het is duidelijk dat de Lendeledenaar een hart voor zijn medemens heeft. We zijn zeer verrast door de vele acties.”

Meer info over het concert vind je op deze pagina. Wie de familie wil steunen, kan ook een vrije gift doen op het rekeningnummer BE35 7755 7869 3937.