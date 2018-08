N-VA stelt lijst voor 07 augustus 2018

N-VA, de grootste oppositiepartij in Lendelede, wil vanaf 1 januari graag mee besturen in de gemeente. Zes jaar geleden haalde de partij als nieuwkomer vier van de zeventien zetels binnen. "We hopen dat straks in oktober nog wat beter te doen", zegt voorzitter Erwin Danis, wiens vrouw Els Moerkerke als gemeenteraadslid zetelt. Ook zijn dochter Lore, vorige maand pas 18 jaar geworden, prijkt straks op de lijst. Lijsttrekker is nieuwkomer Gudrun Debrabandere (52), echtgenote van Tom Lagae. "De plaatselijke politiek boeit me al van kinds af aan. Mijn vader Jozef was een echte Vlaming pur sang en decennialang boegbeeld van de plaatselijke politiek. Hij was daarbij dertig jaar CVP-raadslid, waarvan tien jaar als schepen. Ik ben trots op mijn gemeente, maar niet op het gevoerde beleid dat door één partij nu al decennialang binnenskamers wordt geregeld. Onze financiële situatie is niet goed, met bovendien een te hoge belastingdruk", vindt Gudrun, die benadrukt dat N-VA niet opkomt tegen andere partijen, maar het eigen programma wil realiseren met anderen.





Er staan met Kurt Vansteenkiste, Caroline Soreyn, Martin D'Haene, Heidi Demets, Filip De Bel, Marnic Vandenbroucke, Liesbeth D'Hondt en Koen Vervaeke, die nog zetelde voor Jong-Lendelede, nog acht nieuwkomers op de lijst. Ook raadsleden Els Moerkerke, Jan Gheysens en Jean-Claude Villez zijn van de partij. (VGGS)